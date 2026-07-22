Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 12 | 25
Il traffico sulle strade principali della regione Lazio è attualmente fluido, con particolare scorrevolezza sulla consolare in direzione della città. La situazione è aggiornata alle ore 12:25 del 22 luglio 2026. Non si segnalano incidenti o rallentamenti significativi nelle principali vie di collegamento. La viabilità regionale mantiene un andamento regolare, senza particolari criticità o congestioni al momento.
nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico scorrevole sulle consolare in entrata verso il centro comprese le carreggiate del grande raccordo anulare solo dei lavori che creano dei rallentamenti altezza galleria Appia in carreggiata interna sempre lavori presente su via dei Laghi dove anche qui creano qualche disagio alla viabilità nelle due direzioni altezza via Mura dei Francesi IP nel trasporto ferroviario Ricordiamo lo sciopero che partirà domani alle ore 21 per terminare alla stessa ora Di venerdì 24 luglio mettere a rischio alcuni treni alta velocità e treni regionali con attive... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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