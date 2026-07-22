Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 09 | 40

Il servizio di Astral infomobilità segnala code e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La situazione riguarda alcune tratte che sono interessate da congestione del traffico. Non sono state segnalate chiusure o incidenti specifici in questa fase. La circolazione risulta rallentata in alcune zone, con tempi di percorrenza superiori alla norma. La situazione potrebbe variare nel corso della giornata, si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna si rallenta tra la diramazione Roma sud e Appia più avanti tra Laurentina e Pontina in esterna si registrano code tra la Prenestina e l'allaccio con la Roma Teramo è più avanti all'altezza dello svincolo Aurelio ci spostiamo sulla via Pontina coda a partire da Pomezia fino a Castel Romano in direzione del raccordo Meet in entrata verso il centro sulla via Flaminia auto in coda tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e su tutto della Magliana coda a partire da via della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 15 | 25.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it