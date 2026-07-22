Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 08 | 40
Alle 8:40 di oggi, il traffico sul Grande Raccordo Anulare è segnalato congestionato in entrambe le direzioni. Sul tratto tra la tangenziale est e la tangenziale ovest si registrano code di circa 3 chilometri, con rallentamenti anche in uscita e in entrata. La situazione interessa anche alcune arterie limitrofe, dove si registrano rallentamenti e intensificazioni del traffico. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, ma si consiglia di percorrere con attenzione.
Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna si rallenta tra la diramazione Roma sud e Appia più avanti tra Laurentina e Pontina in esterna si registrano code tra la Prenestina e l'allaccio con la Roma Teramo è più avanti all'altezza dello svincolo Aurelio ci spostiamo sulla via Pontina coda a partire da Pomezia fino a Castel Romano in direzione del raccordo Meet in entrata verso il centro sulla via Flaminia auto in coda tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e su tutto della Magliana coda a partire da via della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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