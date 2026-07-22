Durante gli scavi per la messa in sicurezza di via Pio Massani e il consolidamento delle mura dello Sferisterio, sono stati rinvenuti resti risalenti al periodo medievale. Sono emersi i resti di una torre, alcuni contrafforti e due fosse, presumibilmente usate per la conservazione del grano. I ritrovamenti sono stati fatti nel corso delle operazioni di scavo e consolidamento stradale.

Sotto via Pio Massani sono riaffiorati i resti della Santarcangelo medievale. Durante ultimi gli scavi per mettere in sicurezza la strada e consolidare le mura dello Sferisterio, gli archeologi hanno individuato le tracce di un’antica torre, alcuni contrafforti e due fosse utilizzate per conservare il grano. Strutture che raccontano come la cinta muraria sia stata costruita, rinforzata e modificata tra la fine del Trecento, il Rinascimento e l’Ottocento. Le indagini sono state condotte da Phoenix archeologia, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. I reperti non verranno nascosti dal nuovo selciato: in corrispondenza delle scoperte più importanti, il disegno della pavimentazione sarà modificato per indicarne la posizione e conservarne la memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Massani, ‘riaffiora’ il Medioevo. Scoperte una torre e due fosse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piazza Beccaria, il Medioevo bussa. Nuove scoperte dagli scavi del tram: "Resti di ponte e posto di guardia"Durante gli scavi per la nuova linea della tramvia tra Libertà e Bagno a Ripoli, sono stati trovati resti di un ponte e di un posto di guardia...

Torre Alemanna, torna la “Rievocazione storica”: viaggio nel tempo per rivivere il medioevoBorgo Libertà ospita per due giorni la rievocazione storica dedicata al Medioevo.

Si parla di: Via Massani, ‘riaffiora’ il Medioevo. Scoperte una torre e due fosse.

Via Massani, nuovi lavori in arrivo per mettere in sicurezza la zonaIl Comune di Santarcangelo avvia nuovi lavori per la messa in sicurezza di via Pio Massani, dopo crepe e crolli causati dall'alluvione. La società Enser di Faenza coordinerà le indagini e la ... ilrestodelcarlino.it

Via Massani, l’incubo dei crolliL’unica certezza, per il momento, è che non si tratta di una delle (tante) grotte tufacee presenti in centro storico a Santarcangelo. Ma quella grossa buca scoperta ora in via Pio Massani, nel corso ... ilrestodelcarlino.it