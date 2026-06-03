Torre Alemanna torna la Rievocazione storica | viaggio nel tempo per rivivere il medioevo

Da foggiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Borgo Libertà ospita per due giorni la rievocazione storica dedicata al Medioevo. L’evento ricostruisce un episodio che ha segnato il territorio e ha contribuito alla nascita del complesso monumentale di Torre Alemanna, situato a breve distanza da Cerignola. La manifestazione permette ai visitatori di immergersi in un viaggio nel passato, ripercorrendo le vicende storiche legate a questa zona. La rievocazione si svolge attraverso ricostruzioni e attività che richiamano il periodo medievale.

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Per due giorni Borgo Libertà torna indietro nel tempo. E lo fa, attraverso la suggestiva ‘Rievocazione storica’ che racconta un episodio che ha segnato il nostro territorio e l’origine del complesso monumentale di Torre Alemanna, sito a pochi chilometri da Cerignola. Sabato 6 e domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Torre Alemanna, il 6 e 7 giugno torna la Rievocazione Storica

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