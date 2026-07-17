Durante gli scavi per la nuova linea della tramvia tra Libertà e Bagno a Ripoli, sono stati trovati resti di un ponte e di un posto di guardia risalenti al Medioevo. I reperti sono stati scoperti nel tratto davanti a Porta. I frammenti di pietra e le strutture antiche sono stati portati alla luce durante le operazioni di scavo, che continuano lungo il percorso previsto per la nuova linea di trasporto pubblico.

Nuovi frammenti di storia riemergono dalle viscere di Firenze. I lavori per la linea della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli, nel tratto davanti a Porta alla Croce, in piazza Beccaria, hanno aperto una nuova finestra nel tempo che, secondo i primi rilievi di tecnici e archeologi della Soprintendenza, potrebbe affacciare dritta sui primi anni Trenta del 1300. È a questo periodo che infatti sarebbero attribuibili i nuovi ritrovamenti delle strutture scoperti nei giorni scorsi. Gli scavi, condotti dalla Cooperativa Archeologia sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, stanno infatti riportando alla luce una porzione della cerchia muraria medievale, la stessa che si trovava dove oggi scorrono i viali di circonvallazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Beccaria, il Medioevo bussa. Nuove scoperte dagli scavi del tram: "Resti di ponte e posto di guardia"

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