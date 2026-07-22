Sul cantiere di via Fiorentina si sta completando la fase più avanzata dei lavori. La zona appare silenziosa, senza attività visibile o rumori di operai, mentre l’attenzione si sposta sui documenti ufficiali che descrivono lo stato di avanzamento. La campagna elettorale è terminata e le promesse sono state messe da parte, lasciando spazio a un’atmosfera di quiete amministrativa senza interventi pubblici o comunicazioni recenti.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comitato via Fiorentina Finita la campagna elettorale, spenti i fuochi d’artificio e riposti gli ultimi santini nei cassetti, in via Fiorentina è tornato il grande classico della politica aretina: il silenzio dopo le promesse. A denunciarlo è il Comitato di Via Fiorentina, che il 22 luglio 2026 ha diffuso una nota firmata dalla presidente Francesca Chiara Bronzi. Il punto di partenza, come sempre, sono i documenti e le comunicazioni ufficiali. Il resto, purtroppo, lo aggiunge il cantiere da solo. Secondo il Comitato, tre settimane fa sarebbe... 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Via Fiorentina, il cantiere entra nella fase più avanzata: il silenzio amministrativo

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Temi più discussi: A piedi sulla via Fiorentina. Via ai lavori per il passaggio; Il Comitato Via Fiorentina sul cantiere: Abbiamo chiesto un incontro al sindaco, vogliamo sapere cosa sta accadendo; Figline e Incisa, al via lunedì 20 luglio i lavori per il nuovo camminamento pedonale ai Lagaccioni; Al via il 51/o Cantiere di Montepulciano, inaugura Markus Stenz.

A piedi sulla via Fiorentina. Via ai lavori per il passaggioIl cantiere verso Incisa partirà domani, con fine prevista entro settembre. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di una delle strade più trafficate. lanazione.it

Il Comitato Via Fiorentina sul cantiere: Abbiamo chiesto un incontro al sindaco, vogliamo sapere cosa sta accadendoNon ci attendevamo una risposta immediata – conclude la presidente Bronzi – ma, essendo trascorse tre settimane e in assenza di qualsiasi comunicazione, è necessario smuovere le acque e muoverci a tu ... corrierediarezzo.it