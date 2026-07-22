Via Fiorentina il cantiere entra nella fase più avanzata | il silenzio amministrativo

Da lortica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul cantiere di via Fiorentina si sta completando la fase più avanzata dei lavori. La zona appare silenziosa, senza attività visibile o rumori di operai, mentre l’attenzione si sposta sui documenti ufficiali che descrivono lo stato di avanzamento. La campagna elettorale è terminata e le promesse sono state messe da parte, lasciando spazio a un’atmosfera di quiete amministrativa senza interventi pubblici o comunicazioni recenti.

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 Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli  FONTE comunicato stampa del Comitato via Fiorentina Finita la campagna elettorale, spenti i fuochi d’artificio e riposti gli ultimi santini nei cassetti, in via Fiorentina è tornato il grande classico della politica aretina: il silenzio dopo le promesse. A denunciarlo è il Comitato di Via Fiorentina, che il 22 luglio 2026 ha diffuso una nota firmata dalla presidente Francesca Chiara Bronzi. Il punto di partenza, come sempre, sono i documenti e le comunicazioni ufficiali. Il resto, purtroppo, lo aggiunge il cantiere da solo. Secondo il Comitato, tre settimane fa sarebbe... 🔗 Leggi su Lortica.it

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Temi più discussi: A piedi sulla via Fiorentina. Via ai lavori per il passaggio; Il Comitato Via Fiorentina sul cantiere: Abbiamo chiesto un incontro al sindaco, vogliamo sapere cosa sta accadendo; Figline e Incisa, al via lunedì 20 luglio i lavori per il nuovo camminamento pedonale ai Lagaccioni; Al via il 51/o Cantiere di Montepulciano, inaugura Markus Stenz.

via fiorentina via fiorentina il cantiereA piedi sulla via Fiorentina. Via ai lavori per il passaggioIl cantiere verso Incisa partirà domani, con fine prevista entro settembre. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di una delle strade più trafficate. lanazione.it

Il Comitato Via Fiorentina sul cantiere: Abbiamo chiesto un incontro al sindaco, vogliamo sapere cosa sta accadendoNon ci attendevamo una risposta immediata – conclude la presidente Bronzi – ma, essendo trascorse tre settimane e in assenza di qualsiasi comunicazione, è necessario smuovere le acque e muoverci a tu ... corrierediarezzo.it

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