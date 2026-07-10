Il ponte sull’Adda è stato chiuso al traffico per lavori di ristrutturazione. La riapertura è programmata per settembre. Il cantiere è nella fase finale, che richiede la completa chiusura dell’infrastruttura. I lavori riguardano interventi di consolidamento e riparazione della struttura. La chiusura ha interessato veicoli e pedoni, con deviazioni indicate dalle autorità competenti. Non sono stati comunicati ritardi rispetto alle previsioni di fine lavori.

Lodi, 10 luglio 2026 – Il cantiere del ponte storico sull’Adda entra nella sua fase più delicata, quella che comporta la chiusura al traffico dell’infrastruttura. A fare il punto, ieri in Comune, sono stati il sindaco Andrea Furegato, gli assessori Stefano Caserini, Manuela Minojetti e Francesco Milanesi, il direttore dei lavori l’ingegnere Silvio Rossetti dello studio Hydra e le associazioni di categoria. “ Dobbiamo ringraziare i cittadini, le attività produttive e le associazioni di categoria per la pazienza, la responsabilità e il contributo concreto”, ha spiegato Furegato. Dal 9 marzo, giorno della chiusura, i lavori oggi sono arrivati al 75 per cento della fase legata ai 180 giorni di stop alla viabilità, mentre l’avanzamento complessivo dell’intervento, sui 500 giorni previsti, è attorno al 50 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda, il cantiere entra nella fase decisiva: la riapertura è prevista per settembre

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