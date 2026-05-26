L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a siti missilistici e imbarcazioni nel sud del paese. L'Iran ha inoltre minacciato una risposta dura, mentre la situazione si fa più critica e la diplomazia appare in bilico. La tensione tra le due parti aumenta in un momento di fragilità del cessate il fuoco.

L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco con gli attacchi a siti missilistici e imbarcazioni nel sud e minacciato una risposta dura. "L'esercito 'terrorista' degli Stati Uniti, proseguendo le proprie azioni illegali e provocatorie" in particolare "con diversi atti di aggressione contro navi commerciali iraniane negli ultimi 48 ore, ha violato il cessate il fuoco nell'area di Hormozgan", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri diffuso dall'agenzia Isna. "Queste azioni aggressive, contemporaneamente al processo diplomatico in corso mediato dal Pakistan, mettono di nuovo in evidenza la malafede e l'inadempienza della leadership statunitense verso il popolo iraniano, i popoli della regione e la comunità internazionale", si sottolinea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cessate il fuoco violato, diplomazia in bilico: il conflitto Usa-Iran entra nella fase più critica

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