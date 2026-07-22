L’acquisto di Ars et Labor è stato completato per un totale di 1.274.773,20 euro. Di questa somma, 200.000 euro sono stati vincolati per 150 giorni per verificare eventuali passività non emerse al momento dell’acquisto. L’azienda è ora al 100% di proprietà di JP Football Holding Ltd, società di capitali di diritto maltese. La cifra pagata da un investitore locale ammonta a circa 1,275 milioni di euro.

Alla fine, il costo complessivo dell’acquisto della Ars et Labor da parte di Joseph Portelli è stato di 1.274.773,20 euro. Di questi, 200.000 sono vincolati per 150 giorni, al fine di verificare che non emergano passività non risultanti al momento della valutazione dell’azienda di competenza anteriore, alla data di acquisto delle quote. A porre fine a voci e illazioni sulla cifra è la consultazione del Registro delle Imprese, effettuata per noi dal commercialista Luciano Mauro, dove il passaggio di proprietà è stato regolarmente depositato. Marengo e Molinari erano titolari del cinquanta per cento a testa delle quote del club e ciascuno dei due ha introitato 637,386 euro per la propria parte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Versata quella cifra, l’Ars et Labor è al 100% della JP Football holding ltd, società di capitali di diritto maltese. Portelli, un milione e 274mila euro per l’acquisto

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Versata quella cifra, l’Ars et Labor è al 100% della JP Football holding ltd, società di capitali di diritto maltese. Portelli, un milione e 274mila euro per l’acquistoAlla fine, il costo complessivo dell’acquisto della Ars et Labor da parte di Joseph Portelli è stato di 1.274.773,20 ... sport.quotidiano.net