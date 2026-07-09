Un imprenditore maltese ha acquistato il club di Eccellenza che ha preso il posto della storica Spal. La società è ora di proprietà di un presidente di una squadra di calcio di Malta. L’operazione è stata ufficializzata e conferma il passaggio di proprietà. La società continuerà le attività come club di Eccellenza, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Joseph Portelli acquisisce l’Ars et Labor Ferrara. FERRARA (ITALPRESSMNA) – Joseph Portelli, presidente degli Hamrun Spartans, è ufficialmente il nuovo proprietario dell’Ars et Labor Ferrara, un club di Eccellenza che raccoglie l’eredità della storica Spal. Questa operazione segna una svolta significativa per la squadra ferrarese, recentemente riemersa dopo un periodo di grandi difficoltà finanziarie. La formalizzazione dell’acquisizione è avvenuta dopo il completamento della due diligence e l’accordo definitivo con i precedenti proprietari, Juan Martin Molinari e Andres Adolfo Marengo. L’Ars et Labor Ferrara, che ha vantato una breve ma significativa presenza nella Serie A tra il 2017 e il 2019 sotto il nome di Spal, era caduta in dissesto nel 2025, costringendo la società a ripartire dal campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Acquisto dell’Ars et Labor Ferrara da parte di un imprenditore maltese: un futuro promettente.

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La sintesi di Ars et Labor Ferrara - Santegidiese

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Maltese businessman acquires Ferrara’s Ars et Labor, former SPALJoseph Portelli, president of Maltese football club ?amrun Spartans, has become the new owner of Ars et Labor Ferrara, the Eccellenza club that carries on the legacy of the historic SPAL ... italpress.com

Un imprenditore maltese acquista l’Ars et Labor Ferrara, ex SpalJoseph Portelli, presidente degli Hamrun Spartans, è il nuovo proprietario dell'Ars et Labor Ferrara, club di Eccellenza che raccoglie l'eredità della storica Spal ... msn.com