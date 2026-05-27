Ars et Labor in caso di finale playoff al Mazza non ci sarà il pubblico | la società fa ricorso
L'Ars et Labor ha ricevuto una multa di 4.000 euro e dovrà disputare una gara a porte chiuse in occasione di un eventuale finale playoff al Mazza. La decisione è stata presa dal giudice sportivo della Lnd, che ha applicato anche l'obbligo di gara senza pubblico. La società ha annunciato di aver presentato ricorso contro questa sanzione.
Il giudice sportivo della Lnd ha applicato all'Ars et Labor una multa di 4mila euro e imposto una giornata di gare a porte chiuse. Questo significa che, in caso di raggiungimento della finale playoff, il match si disputerà senza pubblico. In caso contrario, il turno di squalifica verranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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