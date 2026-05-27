Ars et Labor in caso di finale playoff al Mazza non ci sarà il pubblico | la società fa ricorso

Notizia in breve

L'Ars et Labor ha ricevuto una multa di 4.000 euro e dovrà disputare una gara a porte chiuse in occasione di un eventuale finale playoff al Mazza. La decisione è stata presa dal giudice sportivo della Lnd, che ha applicato anche l'obbligo di gara senza pubblico. La società ha annunciato di aver presentato ricorso contro questa sanzione.