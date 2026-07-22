Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica, ha affermato che il suo corpo non è mai stato un nemico e che imparare ad abitarlo è un processo continuo. Mostrare le sue cicatrici significa per lei ampliare lo spazio anche per altri. Nel corso degli anni, ha partecipato a tre discipline paralimpiche, ai Giochi Olimpici, vinto un titolo mondiale nel paratriathlon e nel 2026 rappresenterà l’Italia durante l’apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Negli anni quel corpo l'ha portata lontano: tre discipline paralimpiche, tre Giochi Olimpici, un titolo mondiale nel paratriathlon e, nel 2026, il momento simbolicamente più alto, quando porta il Tricolore italiano durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ai Magna Grecia Awards, giunti alla ventinovesima edizione e ospitati quest'anno nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricevuto il Premio Nike con una motivazione che racchiude il senso del suo percorso: «Il suo corpo le ha detto no più volte. In modi diversi, in momenti diversi. Lei ha sempre risposto sì. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica: «Il mio corpo non è mai stato un nemico. Imparare ad abitarlo è un processo continuo. Ogni volta che mostro le mie cicatrici so che sto allargando un po' lo spazio anche per qualcun altro»

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