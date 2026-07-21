Re Carlo ha ricevuto quattro nomine da parte di diversi primi ministri in soli quattro anni, stabilendo un record personale che supera quello della madre, che durante il suo regno di 70 anni ne aveva firmate 15. Quando un primo ministro presenta le dimissioni o propone una nuova nomina, il sovrano segue un cerimoniale preciso per ogni passaggio. La frequenza di tali eventi nel suo regno è molto superiore rispetto a quella vissuta dalla madre durante il suo lungo regno.

Q uattro premier in quattro anni. È il record di re Carlo che, per una volta, batte la madre. Nel suo lungo regno – 70 anni – Elisabetta II ne aveva, infatti, collezionati appena 15. E il cerimoniale è sempre lo stesso. Il monarca deve trovarsi a Buckingham Palace per accettare formalmente le dimissioni del primo ministro in carica, prima di invitare un nuovo leader a formare un governo. E poiché entrambi gli atti richiedono un’udienza privatissima con Carlo III, è cruciale coordinare al secondo l’intera sequenza degli arrivi e delle partenze a palazzo. Re Carlo, la pinta “anti-delusione” dopo il ko dell’Inghilterra ai Mondiali X Re Carlo accoglie il suo quarto premier . 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ogni volta che un premier gli offre le sue dimissioni e un altro riceve la sua nomina, re Carlo deve seguire sempre lo stesso cerimoniale

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