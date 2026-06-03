A 15 anni, ha contratto una meningite che ha modificato profondamente la sua vita. Ora, atleta paralimpica, ha conquistato una medaglia di bronzo a Tokyo e una d’argento a Parigi. Racconta che la sfida più grande della disabilità è immaginare il futuro, più delle vittorie sportive. La sua esperienza personale si intreccia con il percorso di riabilitazione e di allenamento che ha seguito negli anni successivi.

Ho cercato il significato del nome «Yoko» in giapponese e ho trovato interpretazioni come «figlia del sole», «figlia dell’oceano» o «bambina buona». «Da quando sono piccola mi raccontano i significati di Yoko, quindi mi sono anche un po’ formata su di loro. Mi ci ritrovo molto: è un nome diffuso in Giappone, soprattutto tra le bambine che nascono in primavera. Non a caso sono molto sensibile al cambio di stagione, che mi rende più solare e felice». A proposito di «figlia dell’oceano»: di recente è stata in Sicilia per partecipare a Fit for the Ocean Challenge, progetto promosso da Sea Shepherd Global. Com’è stata questa esperienza? «Ho sempre seguito con ammirazione il lavoro dell’associazione Sea Shepherd, sono diventata vegana nel 2014 e mi è sempre stato a cuore il tema della salvaguardia dell’ambiente, del mare e della fauna marina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Veronica Yoko Plebani: «A 15 anni una meningite mi ha cambiato la vita, oggi il percorso conta più delle medaglie. La cosa più difficile della disabilità è riuscire a immaginarsi nel futuro»

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