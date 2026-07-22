Il Comune di Verona ha deciso di interrompere il servizio di monopattini in sharing, lasciando attive solo le biciclette. La notizia è stata comunicata agli operatori tramite articoli di stampa, senza annunci ufficiali in anticipo. Le aziende coinvolte hanno dichiarato di aver appreso la decisione dai giornali, senza ricevere comunicazioni dirette dall’amministrazione comunale. La decisione entra in vigore immediatamente, senza indicazioni su eventuali alternative o prolungamenti.

La decisione del Comune di Verona di staccare la spina ai monopattini in sharing ha spiazzato gli operatori del settore. L’annuncio dell’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari che, in vista della scadenza dell’appalto, ha palesato l’intenzione di ammettere solo le biciclette condivise nel nuovo bando (sulla scia di quanto deciso a Firenze), punta a ripristinare il decoro e ad arginare la sosta selvaggia. Per le società di gestione, però, i modi e le tempistiche si sono rivelati una doccia fredda. «Abbiamo appreso la notizia dai giornali, senza alcun confronto preventivo con l’amministrazione» esordisce Michela Crivellente, amministratrice delegata di Bit Mobility, realtà veronese con base a Bussolengo che dà lavoro a centoventi persone. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, stop ai monopattini in sharing (restano solo le bici). Doccia fredda per le aziende: «Lo abbiamo saputo dai giornali»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stop ai monopattini in sharing, Verona segue Firenze: «Elimineremo questo servizio per avere una città più sicura»Il servizio di sharing di monopattini sarà sospeso a Verona, come annunciato dall’assessore alla Mobilità.

Monopattini in sharing “tutti assicurati. Ecco quanto abbiamo pagato le polizze”Da giovedì 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini in sharing.

Temi più discussi: A Verona stop ai monopattini in sharing, nel prossimo bando solo bici; Stop ai monopattini in sharing, Verona segue Firenze: Elimineremo questo servizio per avere una città più sicura; Verona dice stop ai monopattini in sharing: il nuovo bando sarà dedicato solo alle biciclette; A Verona stop ai monopattini in sharing, nel prossimo bando solo bici.

A Verona stop ai monopattini in sharing, nel prossimo bando solo bici. La decisione del Comune a seguito delle nuove normative #ANSAmotori #ANSA x.com

Verona, stop ai monopattini in sharing (restano solo le bici). Doccia fredda per le aziende: Lo abbiamo saputo dai giornaliLa decisione del Comune di Verona di staccare la spina ai monopattini in sharing ha spiazzato gli operatori del settore. L’annuncio dell’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari che, in vista della sca ... corrieredelveneto.corriere.it

Stop ai monopattini in sharing, Verona segue Firenze: Elimineremo questo servizio per avere una città più sicuraTroppi inconvenienti creati dai mini-mezzi su due ruote: la decisione dovrebbe portare maggior ordine su strade e marciapiedi ... corrieredelveneto.corriere.it