Da giovedì 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione per i monopattini in sharing. Le polizze, come quelle delle auto, hanno tariffe personalizzate e non prevedono un prezzo fisso. Recentemente sono stati resi noti i costi sostenuti per le coperture assicurative, che variano a seconda di diversi fattori. Le compagnie assicurative hanno comunicato quanto pagato in media per le polizze di questi veicoli condivisi.

Roma, 14 luglio 2026 – L’assicurazione dei monopattini – obbligatoria da giovedì 16 luglio – come tutte le coperture RC auto ha tariffe personalizzate, quindi non esiste un ‘prezzo fisso’. La scadenza, prevista nel nuovo codice della strada riformato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, avrebbe dovuto scattare il 16 maggio, in concomitanza con l’obbligo di targa. Ma Ania – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – aveva chiesto e ottenuto una proroga. Quanto costa l’assicurazione dei monopattini. A due giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo – che prevede multe da 100 a 400 euro per i trasgressori – non esiste una ‘tariffa unica’ perché il prezzo delle polizze Rc auto è sempre ‘personalizzato’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Monopattini in sharing “tutti assicurati. Ecco quanto abbiamo pagato le polizze”

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