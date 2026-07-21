Il servizio di sharing di monopattini sarà sospeso a Verona, come annunciato dall’assessore alla Mobilità. La decisione segue quella adottata precedentemente da Firenze, a causa di problemi legati alla sicurezza e agli inconvenienti causati dai veicoli. La sospensione entrerà in vigore a breve, con l’obiettivo di rendere più sicura la viabilità cittadina. La misura riguarda esclusivamente il servizio di noleggio di monopattini in sharing.

Nel Comune di Verona sarà eliminato il servizio di sharing per i monopattini. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Mobilità Ferrari. La stessa decisione era stata presa finora solo dal Comune di Firenze, per i troppi inconvenienti creati dai mini-mezzi su due ruote. A Verona l’appalto dello sharing è già in scadenza e col nuovo bando le ditte potranno offrire a noleggio solamente biciclette. La decisione dovrebbe portare maggior ordine su strade e marciapiedi cittadini, spesso invasi dai monopattini, noleggiati e poi abbandonati un po’ ovunque. Ferrari ha dato la notizia di questa «svolta» riepilogando i provvedimenti presi in questi quattro anni in materia di mobilità e traffico. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Stop ai monopattini in sharing, Verona segue Firenze: «Elimineremo questo servizio per avere una città più sicura»

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