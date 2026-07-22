A Verona, centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Osvaldo Bagnoli, celebrati nella chiesa di San Zeno. Durante la funzione, sono stati pronunciati discorsi e sono stati rivolti applausi in segno di riconoscimento. Al termine, molti presenti hanno espresso il loro cordoglio con pianti e abbracci. La cerimonia si è conclusa con un momento di silenzio e un lungo applauso.

Un unico coro pieno di commozione e di gratitudine. Un evento epocale. San Zeno ha accolto Osvaldo Bagnoli per l'ultimo saluto, in cui si sono mescolate le emozioni infinite che l'allenatore ha saputo regalare negli anni 80' e la gratitudine dei meno grandi, di chi non l'ha visto sul campo ma ne ha respirato, con racconti e immagini, la sua grandiosa epopea e il suo essere Osvaldo. C'erano tutti, i suoi dello scudetto, quelli prima e quelli dopo, tra i 500 nella basilica e gli almeno 3 mila in piazza. Bandiere, sciarpe, striscioni. L'Hellas Verona di oggi al completo arrivato da Folgaria con il presidente Zanzi, Sogliano e tutta la dirigenza, rappresentati di Como, Rimini, Fano, Cesena, Genoa, Inter: le altre squadre che ha allenato e nelle quali ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Hellas1903.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Hellas1903.it - Verona, l'addio a Bagnoli: pianti e applausi a San Zeno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I funerali di Osvaldo Bagnoli, la diretta dalla Basilica di San Zeno a Verona: in migliaia per l'ultimo salutoI funerali di Osvaldo Bagnoli si tengono nella Basilica di San Zeno a Verona, con migliaia di persone presenti.

Il funerale di Osvaldo Bagnoli a Verona, l'ultimo saluto all'allenatore dell'Hellas: gli orari e il corteo, i calciatori presenti, il maxi schermo fuori dalla basilica di San ZenoI funerali di Osvaldo Bagnoli si terranno domani alle 15 nella Basilica di San Zeno a Verona.

Temi più discussi: L'addio a Bagnoli, la cerimonia con il vescovo, gli applausi e i cori dei duemila tifosi in piazza: Osvaldo, Osvaldo, u-ni-co!; Folla per l'addio a Bagnoli, Verona lo celebra: commozione e gratitudine, pianti e applausi a San Zeno; Verona dice addio a Osvaldo Bagnoli, il simbolo dello scudetto dell'Hellas; L'addio a Osvaldo Bagnoli, condottiero silenzioso dello scudetto gialloblù.

Folla per l'addio a Bagnoli, Verona lo celebra: commozione e gratitudine, pianti e applausi a San Zeno hellas1903.it/news/folla-per… #HellasVerona #Bagnoli #OsvaldoBagnoli x.com

Folla per l'addio a Bagnoli, Verona lo celebra: commozione e gratitudine, pianti e applausi a San ZenoFolla per l'addio a Bagnoli, Verona lo celebra: commozione e gratitudine, pianti e applausi a San Zeno ... msn.com

Verona dice addio a Osvaldo Bagnoli, il simbolo dello scudetto dell'HellasIn duemila per l'ultimo saluto all'allenatore della stagione 1984-85, scomparso a 91 anni. Il feretro portato in spalla dai suoi giocatori di allora. Il vescovo Pompili: Un padre per la città ... rainews.it