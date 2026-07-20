I funerali di Osvaldo Bagnoli si terranno domani alle 15 nella Basilica di San Zeno a Verona. L'allenatore, noto per aver vinto lo scudetto con l'Hellas nel 1984-85, sarà accompagnato da un corteo e dagli orari previsti. Numerosi calciatori sono stati visti presenti alla cerimonia, e un maxi schermo è stato allestito fuori dalla basilica per permettere l’accesso a chi non potrà entrare.

Si svolgeranno domani, 21 luglio, i funerali di Osvaldo Bagnoli. Le esequie del grande, leggendario allenatore del Verona, per nove anni all’Hellas, con cui ha vinto lo scudetto 1984-85, si terranno alle 15, alla Basilica di San Zeno a Verona. Il sindaco, Damiano Tommasi, ha decretato il lutto cittadino. Sono attese migliaia di persone per salutare Bagnoli, per rendere omaggio alla sua memoria. Sono state presi provvedimenti per la gestione del traffico, con la circolazione sospesa dalle 12.30. In piazza San Zeno non sarà consentito il parcheggio dalle 10. La salma di Osvaldo Bagnoli sarà esposta nelle celle dell’ospedale di Borgo Roma, dov’è spirato venerdì, all’età di 91 anni, dalle 13. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Il funerale di Osvaldo Bagnoli a Verona, l'ultimo saluto all'allenatore dell'Hellas: gli orari e il corteo, i calciatori presenti, il maxi schermo fuori dalla basilica di San Zeno

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