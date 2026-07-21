I funerali di Osvaldo Bagnoli si tengono nella Basilica di San Zeno a Verona, con migliaia di persone presenti. La squadra dell'Hellas Verona, rientrata dal ritiro di Folgaria, partecipa alla cerimonia. Bagnoli, noto per aver guidato lo storico scudetto del 1985, è deceduto venerdì all’età di 91 anni. La cerimonia si svolge in un’atmosfera di grande commozione, con numerosi tifosi e rappresentanti del mondo del calcio.

Ci sarà anche la squadra dell'Hellas Verona, che rientrerà appositamente dal ritiro di Folgaria (Trento), martedì ai funerali di Osvaldo Bagnoli, il mister dello storico scudetto del 1985, scomparso venerdì all'età di 91 anni. I funerali sono in programma alle ore 15 nella Basilica di San Zeno a Verona, dove sono attese migliaia di persone. L'amministrazione comunale ha deciso di installare all'esterno un maxischermo per favorire la partecipazione alle esequie che saranno trasmesse anche dalle tv locali veronesi con una lunga diretta. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - I funerali di Osvaldo Bagnoli, la diretta dalla Basilica di San Zeno a Verona: in migliaia per l'ultimo saluto

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