(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 Proteste al Senato e aula sospesa per il caso Delmastro. I senatori del M5s hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della giunta della autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat del sottosegretario Andrea Delmastro con il ristoratore Mauro Caroccia, esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Vergogna, vergogna", Senatori M5s occupano i banchi del Governo per caso Delmastro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vergogna, vergogna, Senatori M5s occupano i banchi del Governo per caso Delmastro

Notizie e thread social correlati

Caso Delmastro, respinta la richiesta di acquisire le chat. Il M5S occupa i banchi del governo: «Vergogna, vergogna»La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario...

Delmastro, respinta la richiesta di acquisire le chat col ristoratore Caroccia (ora in carcere). Il M5S occupa i banchi del governo: «Vergogna, vergogna»La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario...