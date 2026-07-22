La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario e un ristoratore condannato a quattro anni di carcere. La richiesta riguardava le conversazioni tra i due, nel contesto di un’inchiesta giudiziaria. Il Movimento 5 Stelle ha protestato occupando i banchi del governo, gridando “vergogna”.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e del ristoratore Mauro Caroccia, già condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione nell'ambito dell'inchiesta Affari di famiglia e ora in carcere. La decisione, che dovrà ora essere confermata dall’Aula di Montecitorio, ha provocato dure proteste delle opposizioni, in particolare del Movimento 5 Stelle con parapiglia in aula e l'occupazione dei banchi del governo. In Senato i parlamentari pentastellati hanno interrotto i lavori esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat» e intonando cori di protesta. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Delmastro, respinta la richiesta di acquisire le chat col ristoratore Caroccia (ora in carcere). Il M5S occupa i banchi del governo: «Vergogna, vergogna»

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