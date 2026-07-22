La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario e un ristoratore. Nel frattempo, i membri del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo, urlando “Vergogna, vergogna”. La decisione riguarda il rifiuto di accogliere l’istanza di ottenere le conversazioni telefoniche e di messaggi tra le due persone.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e del ristoratore Mauro Caroccia. La decisione, che dovrà ora essere confermata dall’Aula di Montecitorio, ha provocato dure proteste delle opposizioni, in particolare del Movimento 5 Stelle con parapiglia in aula e l'occupazione dei banchi del governo. In Senato i parlamentari pentastellati hanno interrotto i lavori esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat» e intonando cori di protesta. Il capogruppo Luca Pirondini ha accusato la maggioranza di impedire alla magistratura di svolgere il proprio lavoro, parlando di un grave segnale sul fronte della legalità. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caso Delmastro, respinta la richiesta di acquisire le chat. Il M5S occupa i banchi del governo: «Vergogna, vergogna»

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