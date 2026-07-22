Venerdì l’ultimo saluto ad Alice Ferrari | proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali

Alice Ferrari riceverà l’ultimo saluto venerdì pomeriggio nella sua Suisio. I funerali della bambina di 11 anni, morta giovedì scorso all’ospedale Gaslini di Genova dopo il drammatico incidente avvenuto nella piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante, saranno celebrati alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo. La salma arriverà direttamente dalla Liguria poco prima della cerimonia. Non sarà allestita la camera ardente nei giorni precedenti. Per la giornata delle esequie il Comune di Suisio ha proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a partecipare con rispetto e raccoglimento al dolore che ha colpito la famiglia Ferrari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Argomenti più discussi: La tragedia della piccola Alice nella piscina di Sestri Levante: eseguita l’autopsia, sarà ora disposta una perizia sulla pompa di aspirazione; Alice morta affogata: dopo la tragedia in piscina donati gli organi della bambina; Alice, morta in piscina. Suisio verso il lutto cittadino: Tutta la città sta vivendo un dolore immenso; Bambina risucchiata dal bocchettone della piscina: è stata salvata. I genitori: E se avesse avuto i capelli sciolti?.

Venerdì l’ultimo saluto ad Alice Ferrari: proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funeraliLe esequie della bambina di 11 anni si terranno venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo. La salma arriverà direttamente dalla Liguria e non sarà allestita la camera ardente ... bergamonews.it