Oggi si tengono i funerali di Lucia Cavaliere, la giovane deceduta il 30 giugno in un incidente stradale all’uscita dell’Asse Mediano, tra Cardito e Frattamaggiore. La città ha proclamato il lutto cittadino in segno di lutto. La salma si trova nella chiesa locale, dove si svolgono le esequie. La vittima aveva 25 anni. La strada rimane sotto osservazione per le indagini in corso.

Sarà il giorno del dolore e dell'ultimo saluto a Lucia Cavaliere, la giovane morta nel tragico incidente stradale avvenuto la sera del 30 giugno all'uscita dell'Asse Mediano, tra Cardito e Frattamaggiore. Oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 16, nella Basilica Pontificia di San Sossio, si terranno i funerali della ragazza. Per l'occasione il sindaco Luigi Del Prete ha proclamato il lutto cittadino. Lucia ha perso la vita mentre rientrava a casa dopo aver assistito a un concerto insieme al fidanzato Sossio Margarita. I due viaggiavano a bordo di una moto e stavano ormai per raggiungere Frattamaggiore, loro città di residenza, quando sarebbero stati urtati da un'auto che, secondo quanto ricostruito, non si è fermata a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Frattamaggiore, l’addio a Lucia Cavaliere: oggi i funerali, proclamato il lutto cittadino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alex Zanardi, oggi i funerali del campione: a Maniago proclamato il lutto cittadinoOggi a Maniago si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, ex pilota e campione di paraciclismo, che ha recentemente perso la vita.

Leggi anche: Funerali Stefania Rago. Sabato 2 maggio proclamato il lutto cittadino

Argomenti più discussi: Auto pirata tampona lo scooter, Lucia Cavaliere morta dopo il concerto: gravissimo il fidanzato; Lucia morta sull’Asse Mediano, stava tornando da un concerto assieme al fidanzato.

Lucia Cavaliere, 39 anni, uccisa da un’auto pirata, dolore a Frattamaggiore: Ora sei un angeloLutto a Frattamaggiore per la morte di Lucia Cavaliere, 39 anni, investita da un'auto pirata sull'asse mediano di Napoli ... fanpage.it

Lucia morta sull’Asse Mediano, stava tornando da un concerto assieme al fidanzatoEmergono ulteriori dettagli sul drammatico incidente sull’Asse Mediano, in cui ha perso la vita la 39enne di Frattamaggiore Lucia Cavaliere mentre il fidanzato, il 43enne Sossio Margarita, si trova ... internapoli.it