A Monopoli l' ultimo saluto a Massimo Guccione | proclamato il lutto cittadino

A Monopoli si svolgeranno domani mattina i funerali di un ragazzo di 18 anni, deceduto recentemente presso un ospedale di Udine. La morte è avvenuta dopo una caduta da un balcone in un hotel di Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in visita. La città ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e commemorazione. Le esequie si terranno nella chiesa del Sacro Cuore, con la presenza di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui