A Monopoli l' ultimo saluto a Massimo Guccione | proclamato il lutto cittadino
A Monopoli si svolgeranno domani mattina i funerali di un ragazzo di 18 anni, deceduto recentemente presso un ospedale di Udine. La morte è avvenuta dopo una caduta da un balcone in un hotel di Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in visita. La città ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e commemorazione. Le esequie si terranno nella chiesa del Sacro Cuore, con la presenza di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni locali.
Si terranno nella mattinata di domani, 18 maggio, nella chiesa del Sacro Cuore a Monopoli, i funerali di Massimo Guccione, lo studente 18enne morto nei giorni scorsi all'ospedale di Udine, dove era ricoverato dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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