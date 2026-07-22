Con l’avvicinarsi dell’autunno cresce l’attesa per il ritorno di uno dei programmi più seguiti del venerdì sera di Rai 1. Carlo Conti è ormai al lavoro sugli ultimi dettagli della nuova edizione di Tale e Quale Show, pronta a debuttare il prossimo 23 settembre con diverse novità che riguarderanno soprattutto la squadra dei giudici. L’obiettivo del conduttore è quello di rinnovare il format senza snaturarne la formula che negli anni ha conquistato il pubblico. La rivoluzione più evidente riguarda proprio il tavolo della giuria. Dopo le valutazioni fatte negli ultimi mesi, Conti ha deciso di confermare il solo Cristiano Malgioglio, salutando Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Vanno con Fabio Fazio”. Carlo Conti incassa il ‘no’ di due big della tv

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