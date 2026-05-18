Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa Roberto Bolle racconta l' incontro con re Carlo e Camilla Il video su Amicait

Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, Roberto Bolle racconta del suo incontro con re Carlo III e la regina Camilla durante una cena a Highgroove per celebrare le eccellenze italiane. «Si è stupito che alla mia età io ballassi ancora», ha raccontato Bolle. Copyright 2023 © Tutti i diritti riservati. Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 R.E.A. di Milano 1524326 Capitale sociale € 270.000.000,00 . 🔗 Leggi su Amica.it

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ROBERTO VANNACCI lascia FABIO FAZIO senza parole - Standing Ovation EPICA lo Scontro sulla Famiglia

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