Fabio Fazio ha preso il circoletto e ci ha fatto il miglior programma della Tv

Domenica 24 maggio si è chiusa la stagione televisiva di Che Tempo Che Fa. Il programma continua a mantenere il suo pubblico, dimostrando di aver puntato sull'identità e di essere diventato riconoscibile, al punto che non c'è ad oggi una trasmissione di cui si possa dire la stessa cosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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