Vannacci | ‘tentando di censurarmi e denigrarmi amplificano le mie idee’

Vannacci ha dichiarato che continuano a tentare di censurarlo, denigrarlo, escluderlo e ridicolizzarlo, sottolineando che queste azioni finiscono per amplificare le sue idee. Ha aggiunto che, grazie a questa esposizione, su Instagram conta ora più di un milione di follower. La sua comunicazione si è svolta attraverso un messaggio pubblicato sui social network.

“Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi, a espormi alla gogna mediatica. Il risultato è che oggi, qui su Instagram, siamo oltre un milione di persone. Ricordate la campagna del Pd contro di me? Quando pubblicò un post con il mio faccione in primo piano e gli occhi coperti da un disperato imperativo: IGNORALO. Ecco, a sinistra, e ora anche in quella che si autodefinisce destra, ma che in realtà è una sinistra meno alla moda, nel tentativo maldestro di silenziarmi, hanno ottenuto l’effetto opposto: hanno amplificato le mie idee, portandole al centro di un dibattito nazionale che ha aperto gli occhi a tantissimi cittadini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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