Roma strappo Gasperini | O le mie idee o vado via

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'allenatore ha dichiarato pubblicamente di volere che le sue idee siano rispettate, altrimenti lascerà la squadra. La sua presa di posizione arriva in un momento di grande entusiasmo, ma ha generato discussioni tra tifosi e stampa. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione, né sulla reazione della società.

All’ombra del successo contro la Fiorentina, esplode il caso Gian Piero Gasperini, che sceglie il momento di massimo vigore agonistico per lanciare un ultimatum senza precedenti alla proprietà Friedkin. Mentre la squadra insegue il sogno Champions League, il tecnico ha deciso di scagliarsi frontalmente contro il muro delle incomprensioni interne, denunciando una solitudine gestionale che dura sin dal suo arrivo a Trigoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ha ribadito l’assoluta urgenza di una chiarezza programmatica, opponendosi alla ventilata rivoluzione della rosa e chiedendo garanzie sulla salvaguardia di un gruppo che lo ha seguito fedelmente nonostante i cortocircuiti comunicativi del club.🔗 Leggi su Sololaroma.it ROMA: GASPERINI E RANIERI Notizie correlate “A fine anno parleremo, serve chiarezza. Lavoro con le mie idee, se no meglio andare in un altro posto”: la polemica di Gasperini“Io rispetto le idee di tutti, ma se devo lavorare lavoro con le mie, ma se devo lavorare con le idee degli altri meglio che trovi un altro posto“. Roma, strappo Gasperini-Massara: i Friedkin valutano MannaLa strategia del silenzio, adottata con rigore nelle ultime ore in casa Roma, sembra essere l’unica via percorribile per arginare una tensione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pagina 3 | Di Biagio: Roma, dai forza a Gasperini. La squadra lotterà fino alla fine; La Roma schianta la Fiorentina, vola verso la Champions: Como superato, Milan e Juve tremano; La frattura insanabile tra Ranieri e la Roma: Claudio ha chiesto ai Friedkin di scegliere tra lui e Gasperini; Roma, Gasperini alza la voce: basta scommesse, ora servono colpi veri. Ranieri lascia la Roma: è ufficiale, i Friedkin scelgono GasperiniClaudio Ranieri lascia la Roma: comunicato ufficiale dopo la rottura con Gasperini. Dieci mesi da senior advisor, una vita da romanista. In bilico anche il ds Massara. Cosa succede ora ... lifestyleblog.it Roma, Gasperini fa piazza pulita: dallo staff ai medici fino ai giocatori, tutte le decisioni per il futuroL’addio di Ranieri, l’imminente uscita di Massara e la fiducia al tecnico tratteggiano la squadra, e la società, di oggi e domani ... corrieredellosport.it La diretta in tempo reale della terza giornata di Internazionali d'Italia a Roma: tutti gli italiani in campo - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, l’incudine delle rogatorie sulle inchieste aperte a Roma C’è bisogno dell’ok di Nordio per chiedere a Tel Aviv di collaborare alle indagini @oiramdivito x.com