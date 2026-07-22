Un politico ha criticato sia la destra che la sinistra in un post su Instagram, dove ha annunciato di aver superato un milione di follower. Ha affermato che entrambi gli schieramenti cercano di censurarlo ed escluderlo, ma allo stesso tempo amplificano le sue idee. La dichiarazione è stata pubblicata sui social network e riguarda le tensioni tra il politico e i due principali schieramenti politici italiani.

Roberto Vannacci ha attaccato destra e sinistra. In un post pubblicato su Instagram, in cui ha sottolineato che il suo profilo ha raggiunto un milione di follower, il leader di Futuro Nazionale ha criticato entrambi gli schieramenti politici. Particolarmente duro l’intervento su Letizia Moratti, la quale di recente ha esortato a non chiamarlo più generale. Roberto Vannacci duro su destra e sinistra: l'attacco a Letizia Moratti Le critiche al PD per la campagna "IGNORALO" Cosa ha detto Letizia Moratti a In Onda Roberto Vannacci duro su destra e sinistra: l’attacco a Letizia Moratti “Non più tardi dell’altro ieri, nientepopodimeno che... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vannacci contro destra e sinistra, "provano censurarmi ed escludermi, ma amplificano le mie idee"

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ROBERTO VANNACCI: perché la DESTRA ha iniziato ad avere PAURA di lui

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