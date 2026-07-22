Due figure pubbliche si sfidano in un confronto sportivo, con obiettivi di visibilità e consenso. Uno è noto per il suo passato militare, l’altro per il ruolo politico e le alleanze strette. La competizione, che si svolge sui social, coinvolge follower e potenziali elettori, con alcuni segnali di collaborazione tra le parti. L’evento ha attirato attenzione mediatica e generato discussioni sul significato di questa sfida pubblica.

Firenze, 22 luglio 2026 – Il Kraken e il Generale in Pensione. Non è la variante pop politica de “La gabbianella e il gatto” ma un duello tutt’altro che epico fra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, che da qualche giorno - non bastassero il caldo e l’umidità di questo luglio a privarci della gioia di vivere - si sono lanciati in una sontuosa sfida buona per TikTok e la GenZ. https:www.quotidiano.netvideola-sfida-renzi-vannacci-tra-maratona-e-nuoto-usfqp8f8 Renzi invita Vannacci, con un video, a fare la maratona mentre palleggia alla Partita del Cuore; Vannacci gli risponde, sempre con un video con una contro-sfida di 2 miglia nautiche e mezza maratona per il 4 ottobre, giorno in cui però c’è già la renziana convention della Leopolda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Amici.

© Quotidiano.net - Vannacci, Renzi e la sfida a chi è più atletico: il Kraken e il Generale “quasi amici” a caccia di follower-elettori (e in questo persino alleati)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vannacci, Renzi e la sfida a chi è più atletico: il Kraken e il Generale in Pensione “quasi amici” a caccia di follower-elettori (e in questo persino alleati)Un ex militare e un politico si sono sfidati in una competizione sportiva pubblica.

Renzi e la sfida a Vannacci che già sente di poter vincere: «Kraken contro Generale, ma non a calcio» – Il videoMatteo Renzi ha sfidato pubblicamente Roberto Vannacci durante la Partita del Cuore, lasciando intendere di poter vincere in una sfida tra loro.

Temi più discussi: Vannacci e Renzi si sfidano alla maratona, il generale rilancia: Corsa e nuoto in Sardegna; Renzi e la sfida a Vannacci che già sente di poter vincere: Kraken contro Generale, ma non a calcio - Il video; Matteo Renzi: Tutti uniti oppure Meloni porterà Vannacci a Palazzo Chigi; Renzi: Alleanza a porte spalancate (Calenda incluso) altrimenti Meloni al Colle e Vannacci premier.

Renzi: Vannacci mi risponde e propone di fare le cose a metà: non riesce a fare la Maratona intera. A forza di flirtare con Salvini e Tajani mi sa che si è rammollito pure il Generale. @politikosit x.com

Renzi contro Vannacci: La mezza maratona? Generale, ti sei rammollito?In ballo non c'è alcun tema politico ma una competizione sportiva: Vannacci propone nuoto e mezza maratona il 4 ottobre. Renzi: La maratona? Vediamo se ha il coraggio di farla. La data? No, c'è la Le ... corriere.it

Kraken vs Generale. Vannacci: Accetto la sfida di Renzi e rilancio: 2 miglia a nuoto e mezza maratonaIl leader di Futuro Nazionale accoglie il guanto di sfida lanciato da Matteo Renzi, che lo aveva invitato a confrontarsi in una maratona: Appuntamento ... huffingtonpost.it