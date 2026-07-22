Vannacci Renzi e la sfida a chi è più atletico | il Kraken e il Generale in Pensione quasi amici a caccia di follower-elettori e in questo persino alleati

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex militare e un politico si sono sfidati in una competizione sportiva pubblica. Entrambi hanno condiviso sui social media immagini e video delle loro attività fisiche, cercando di attrarre follower e sostenitori. La sfida tra il “Kraken” e il “Generale in Pensione” ha suscitato interesse tra i loro seguaci, con alcuni utenti che hanno commentato e condiviso le immagini. Tra i due, ci sono stati anche momenti di interazione che sembrano aver avvicinato le rispettive community.

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Firenze, 22 luglio 2026 – Il Kraken e il Generale in Pensione. Non è la variante pop politica de “La gabbianella e il gatto” ma un duello tutt’altro che epico fra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, che da qualche giorno - non bastassero il caldo e l’umidità di questo luglio a privarci della gioia di vivere - si sono lanciati in una sontuosa sfida buona per TikTok e la GenZ. https:www.quotidiano.netvideola-sfida-renzi-vannacci-tra-maratona-e-nuoto-usfqp8f8 Renzi invita Vannacci, con un video, a fare la maratona mentre palleggia alla Partita del Cuore; Vannacci gli risponde, sempre con un video con una contro-sfida di 2 miglia nautiche e mezza maratona per il 4 ottobre, giorno in cui però c’è già la renziana convention della Leopolda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Vannacci, Renzi e la sfida a chi è più atletico: il Kraken e il Generale in Pensione “quasi amici” a caccia di follower-elettori (e in questo persino alleati)
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