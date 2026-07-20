Un video realizzato con l’intelligenza artificiale mostra un personaggio in stile imperatore romano che ordina la condanna a morte di leader politici, tra cui un ex primo ministro e una leader di partito. La scena, ambientata nell’antica Roma, è condivisa da una figura nota come “generale” con la g minuscola. La pubblicazione ha suscitato reazioni che accusano il video di incitare alla violenza e chiedono commenti alle autorità.

“Vannacci che ordina la mia morte e di altri ‘nemici’ politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l’AI nello scenario dell’antica Roma e condiviso dal cosiddetto ‘generale’, con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici”. Lo sottolinea in un post su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte a proposito del video realizzato con l’AI che si trova, tra l’altro, sul profilo Ig della moglie del leader di FnV – e rilanciato dallo stesso eurodeputato – che vede Vannacci vestito da imperatore in un anfiteatro romano con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Al centro, legati con una corda Elly Schlein e Giuseppe Conte, e Romano Prodi e Laura Boldrini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vannacci in versione imperatore “condanna a morte” Conte e Schlein nel video fatto con l’IA. La reazione: “Incita alla violenza, Meloni che dice?”

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