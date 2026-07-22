Vannacci gladiatore con Meloni e La Russa ordina l’esecuzione di Schlein e Conte | il video AI fa scoppiare la bufera politica

Un video realizzato con intelligenza artificiale ha mostrato figure politiche italiane in un contesto ispirato all'antica Roma, suscitando forti reazioni. Nel video, figure di spicco sono rappresentate come gladiatori, mentre vengono ordinati atti violenti contro altri leader politici. La diffusione di questo materiale ha generato polemiche e critiche, portando a discussioni sulla responsabilità dell’uso di tecnologie di generazione di contenuti digitali nel contesto pubblico.

Un video generato con l’intelligenza artificiale ha trasformato la politica italiana in un anfiteatro dell’antica Roma, scatenando una bufera senza precedenti. Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale ed ex generale, è al centro delle polemiche per aver condiviso sui suoi canali social un filmato creato con Grok AI che lo ritrae nei panni di un imperatore romano che ordina l’esecuzione dei suoi avversari politici. La sequenza, ambientata nel Colosseo, mostra Vannacci vestito da condottiero romano seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, anch’essi in abiti d’epoca. Nell’arena, legati con una corda, compaiono la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l’ex premier Romano Prodi e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Vannacci posta video AI, in anfiteatro romano 'ordina' morte Schlein e Conte

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Vannacci nel video AI stile Gladiatore: bufera politica dopo la scena con la condanna di Conte e SchleinUn video creato con intelligenza artificiale mostra un personaggio vestito come un gladiatore.

Temi più discussi: Vannacci-gladiatore riceve da Meloni il fascio littorio: i video creati con l'IA in stile Trump; Vannacci gladiatore ordina la morte di Schlein e Conte: i video con l’Ai. Lui: Nessuna violenza; Vannacci in video IA ordina la morte di Schlein e Conte. È polemica; Vannacci e i video fatti con l'AI in cui, da imperatore romano, condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini. Il leader M5S: Incita alla violenza, ma non ci intimorisce.

Cioè ci fracassano i cogli@ni per giorni se qualche ignoto posta la foto di Meloni sottosopra, poi Vannacci pubblica un video di lui che ordina al gladiatore di fare a fette Schlein e Conte con la falce e il martello mentre un leone si prepara a sbranarli e nessuno x.com

Vannacci gladiatore riceve da Meloni il fascio littorio e ordina la morte di Schlein: i video creati con l’Ai reddit

Dietro il video di Vannacci in versione gladiatore c’è una strategia già vista: Flood The ZoneI risultati della ricerca Google con le chiavi Vannacci + Gladiatore ha generato questa mattina 12 pagine di risultati. Considerando circa 10 contenuti per pagina, arriviamo serenamente a superare i 1 ... fanpage.it

Vannacci, Meloni e La Russa in un video AI: la reazione del centrosinistraUn video AI con Roberto Vannacci nei panni di un imperatore romano che condanna a morte avversari politici scatena polemiche. Meloni e La Russa appaiono al suo fianco. notizie.it