Vannacci gladiatore ordina l’esecuzione di Schlein e Conte | bufera sul video AI
Un video pubblicato sui social mostra un’immagine del Colosseo con un’immagine digitale di un gladiatore che ordina l’esecuzione di due figure politiche. Nel filmato, il personaggio virtuale alza il pollice verso e pronuncia un ordine di morte. La pubblicazione ha suscitato reazioni di condanna da parte di esponenti politici e associazioni, che hanno richiesto l’intervento delle autorità per verificare eventuali violazioni delle norme sulla diffusione di contenuti violenti o intimidatori.
Il Colosseo, il pollice verso, l’esecuzione. Roberto Vannacci torna al centro delle polemiche politiche e lo fa “grazie” a un video condiviso sui suoi canali social. La sequenza – generata con l’intelligenza artificiale – è ambientata in un anfiteatro dell’antica Roma e mostra il generale-leader di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Nell’arena compaiono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. A quel punto, il pubblico ne chiede l’esecuzione. Ma non è tutto. Nel video compare anche la moglie di Vannacci, Camelia Mihailescu, che mostra il dito medio. Poco dopo, il generale abbassa il pollice e ordina la morte dei rivali politici “con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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