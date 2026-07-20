Un video pubblicato sui social mostra un’immagine del Colosseo con un’immagine digitale di un gladiatore che ordina l’esecuzione di due figure politiche. Nel filmato, il personaggio virtuale alza il pollice verso e pronuncia un ordine di morte. La pubblicazione ha suscitato reazioni di condanna da parte di esponenti politici e associazioni, che hanno richiesto l’intervento delle autorità per verificare eventuali violazioni delle norme sulla diffusione di contenuti violenti o intimidatori.

Il Colosseo, il pollice verso, l’esecuzione. Roberto Vannacci torna al centro delle polemiche politiche e lo fa “grazie” a un video condiviso sui suoi canali social. La sequenza – generata con l’intelligenza artificiale – è ambientata in un anfiteatro dell’antica Roma e mostra il generale-leader di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Nell’arena compaiono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. A quel punto, il pubblico ne chiede l’esecuzione. Ma non è tutto. Nel video compare anche la moglie di Vannacci, Camelia Mihailescu, che mostra il dito medio. Poco dopo, il generale abbassa il pollice e ordina la morte dei rivali politici “con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vannacci gladiatore ordina l’esecuzione di Schlein e Conte: bufera sul video AI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Vannacci-condottiero romano: in un video AI, l’ex generale “ordina” la morte di Schlein e Conte

Vannacci posta video AI, in anfiteatro romano 'ordina' morte Schlein e ConteUn video con intelligenza artificiale condiviso sui social mostra il fondatore di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a...

Vannacci gladiatore ordina l’esecuzione di Schlein e Conte: bufera sul video AIIl Colosseo, il pollice verso, l’esecuzione. Roberto Vannacci torna al centro delle polemiche politiche e lo fa grazie a un video condiviso sui suoi canali social. La sequenza – generata con ... ilgiornale.it

Vannacci, gladiatore, riceve da Meloni il fascio littorio e ordina la morte di Schlein: i video creati con l'AIIl filmato ambientato nell’antica Roma. In sottofondo la musica del film di Ridley Scott ... msn.com