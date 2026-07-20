Un video creato con intelligenza artificiale mostra un personaggio vestito come un gladiatore. La scena include riferimenti a una condanna di figure politiche di rilievo. Il video è stato diffuso sui social vicino a Roberto Vannacci. La diffusione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti e i rappresentanti politici. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sui contenuti e sui messaggi veicolati attraverso questa forma digitale.

Un video realizzato con l’ intelligenza artificiale e diffuso sui canali social vicini a Roberto Vannacci scatena una nuova polemica politica. Nella clip, costruita con un’ambientazione ispirata all’antica Roma e alle atmosfere del film Il Gladiatore, il leader di Futuro Nazionale appare nei panni di un imperatore che decide la sorte di alcuni esponenti del centrosinistra. Nel filmato vengono rappresentati, attraverso avatar generati dall’AI, Giuseppe Conte, Elly Schlein, Romano Prodi e Laura Boldrini mentre sono al centro di un’arena e Vannacci, affiancato dalle figure virtuali di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, pronuncia una condanna simbolica alla morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci nel video AI stile Gladiatore: bufera politica dopo la scena con la condanna di Conte e Schlein

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