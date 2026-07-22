Durante la Partita del Cuore a L’Aquila, Matteo Renzi ha sfidato il generale Roberto Vannacci a una maratona di 42 chilometri, chiamandola “Kraken contro Generale”. La sfida si svolge sui social, dove entrambi pubblicano video con insulti e provocazioni: Renzi definisce Vannacci “smargiasso”, mentre il generale risponde chiamandolo “ramollito”. La competizione tra i due prosegue online, alimentando polemiche e commenti tra i follower.

La provocazione nasce alla Partita del Cuore di L’Aquila, dove Matteo Renzi lancia un’insolita sfida sportiva al generale Roberto Vannacci: una maratona da 42 chilometri, ribattezzando la contesa Kraken contro Generale. La risposta del leader di Futuro Nazionale non tarda ad arrivare: in un video girato direttamente in mare, l’eurodeputato dà dello “smargiasso” all’avversario e rilancia, proponendo per il 4 ottobre in Sardegna (data della Leopolda, evento organizzato da Renzi ormai da anni, ndr) una prova combinata di due miglia a nuoto seguite da una mezza maratona. Un guanto di sfida che Renzi raccoglie al volo, stuzzicando subito l’avversario con ironia e accusandolo di essersi “rammollito” per aver dimezzato i chilometri di corsa rispetto alla distanza originaria della maratona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci e Renzi si sfidano in una maratona a colpi di video sui social: "Smargiasso", "Rammollito"

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