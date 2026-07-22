Vangelo del 22 luglio 2026 | Gesù chiama la Maddalena per nome e le ridona speranza

Da lalucedimaria.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Vangelo del 22 luglio 2026, Gesù risorto si rivolge a Maria Maddalena chiamandola per nome, ridandole speranza. Don Luigi Maria Epicoco commenta l’episodio, evidenziando come Cristo continui a chiamare ciascuno per nome anche nei momenti di difficoltà. L’evento si concentra sull’incontro tra Gesù e Maddalena, senza ulteriori dettagli sui contesti o implicazioni.

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Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sull’incontro tra Gesù risorto e Maria Maddalena, ricordando che Cristo continua a chiamarci per nome proprio quando tutto sembra perduto. Maria Maddalena incontra il Risorto senza riconoscerlo. Solo quando Gesù la chiama per nome comprende la verità: la risurrezione restituisce speranza, identità e una vita completamente nuova. Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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