Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sull’incontro tra Gesù risorto e Maria Maddalena, ricordando che Cristo continua a chiamarci per nome proprio quando tutto sembra perduto. Maria Maddalena incontra il Risorto senza riconoscerlo. Solo quando Gesù la chiama per nome comprende la verità: la risurrezione restituisce speranza, identità e una vita completamente nuova. Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 22 luglio 2026: Gesù chiama la Maddalena per nome e le ridona speranza

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VANGELO DEL GIORNO — 8 Luglio 2026 «Chiamati per nome» — Dio non sceglie i perfetti

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