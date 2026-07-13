Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco spiega perché Gesù invita a lasciare ogni falsa sicurezza per vivere pienamente nell’amore. Gesù invita a metterlo al primo posto, anche sopra gli affetti più cari, ad accogliere la propria croce e a perdere la vita per lui, trovando così quella vera. In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:«Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 13 luglio 2026: Gesù viene a spezzare le false sicurezze che ci impediscono di vivere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vangelo di Oggi - Lunedi 13 Luglio 2026 con riflessioni da Papa Francesco

Notizie e thread social correlati

Vangelo del 3 luglio 2026: Gesù ci indica il punto in cui nasce la vera fedeIl commento di don Luigi Maria Epicoco al Vangelo del 3 luglio 2026 evidenzia come la figura di Tommaso rappresenti i dubbi di ciascuno.

Vangelo 6 luglio 2026: il dolore è l’occasione per ricordarci che Gesù è il Figlio di DioNel Vangelo del 6 luglio 2026 si evidenzia come il dolore possa portare a riconoscere Gesù come il Figlio di Dio.

Argomenti più discussi: Lunedì 13 luglio 2026 | Cristina Arcidiacono commenta il Vangelo del giorno; don Tommaso Mazzucchi: Commento al Vangelo di domenica 12 luglio 2026 (Adulti) -; Festa di Santa Clelia Barbieri: due giornate di preghiera e un film in arrivo; Buenos Aires: memoria, dialogo e futuro a 32 anni dall’attentato all’AMIA.

Chi ha orecchi, ascolti Dalla Basilica di San Giovanni a Porta Latina in #Roma, suor @vinerba_roberta commenta il Vangelo della XV Domenica del Tempo Ordinario. Oggi #11luglio ore 14.35 a @lastradatv2000 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App x.com

Il Massacro di Chekka (arabo: ????? ???) è avvenuto il 5 luglio 1976, quando i combattenti del Movimento Nazionale Palestinese e Libanese uccisero circa 200 persone nelle città cristiane di Chekka e Hamat durante la Guerra Civile Libanese. reddit