Vangelo del 13 luglio 2026 | Gesù viene a spezzare le false sicurezze che ci impediscono di vivere

Da lalucedimaria.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Vangelo del 13 luglio 2026 invita a superare le false sicurezze che impediscono di vivere pienamente. Gesù invita a mettere al primo posto l’amore per lui, anche sopra gli affetti più cari, e ad accogliere la propria croce. La scelta di perdere la vita per lui viene presentata come strada per trovare quella autentica. Don Luigi Maria Epicoco spiega che questa prospettiva richiede di abbandonare le sicurezze illusorie per vivere con pienezza.

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Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco spiega perché Gesù invita a lasciare ogni falsa sicurezza per vivere pienamente nell’amore. Gesù invita a metterlo al primo posto, anche sopra gli affetti più cari, ad accogliere la propria croce e a perdere la vita per lui, trovando così quella vera. In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:«Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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