Nel Vangelo di oggi, 21 maggio 2026, si legge di Gesù che prega al Padre per tutti i suoi seguaci e li invita all’unità. Don Luigi Maria Epicoco sottolinea come questa preghiera rappresenti un gesto di cura e di attenzione di Gesù verso i suoi discepoli, evidenziando anche il richiamo alla comunione tra loro. La riflessione si concentra sulla forza della preghiera e sull’importanza di mantenere legami di solidarietà e di rispetto reciproco tra i credenti.

Nel Vangelo di oggi 21 maggio 2026, don Luigi Maria Epicoco ci invita a riscoprire la forza della comunione e il valore immenso di una preghiera che Gesù ha rivolto al Padre per ciascuno di noi fin dall’inizio dei tempi. Le parole che il Vangelo ci consegna in questo giovedì 21 maggio 2026 risuonano come una delle dichiarazioni d’amore più intime e sconvolgenti dell’intera Scrittura. Nel cuore della sua preghiera sacerdotale, prima di affrontare la Passione, Gesù alza gli occhi al cielo e compie un gesto straordinario: dilata i confini del tempo e dello spazio per abbracciare ciascuno di noi, pregando esplicitamente per coloro che avrebbero creduto in Lui nei secoli a venire. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo 21 maggio 2026: Gesù prega per noi e ci chiama all’unità

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