Valeria Bigella ha parlato pubblicamente del suo percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), affermando di sentirsi una donna diversa grazie a questa esperienza. La ex partecipante a programmi televisivi ha condiviso il suo racconto sui social, spiegando come il percorso le abbia cambiato la vita. Non sono stati forniti dettagli specifici sul procedimento o sui risultati, ma Bigella ha sottolineato l’impatto personale di questa scelta.

Valeria Bigella ha scelto di condividere con i suoi follower uno degli aspetti più delicati della sua vita privata. L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha raccontato su Instagram il p ercorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) intrapreso insieme al compagno, il cestista Riccardo Moraschini, rivelando di aver vissuto due perdite durante il cammino verso la maternità. Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Bigella ha ripercorso un anno segnato da cure mediche e profonde difficoltà emotive. L’influencer ha spiegato di essersi sottoposta a un impegnativo percorso di fecondazione assistita, affrontando terapie farmacologiche, punture, isteroscopie operative e quattro transfer, senza nascondere il dolore per i due aborti subiti. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Valeria Bigella racconta il percorso di PMA: “Grazie a questo sono una donna nuova”

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Ep. 1 S. 3 - Valeria Bigella: tra carriera, social e il lato nascosto della PMA

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