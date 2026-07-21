Valeria Bigella racconta il percorso di fecondazione assistita | Ho avuto due perdite Ero a pezzi

Valeria Bigella ha condiviso sui social il suo percorso di fecondazione assistita, spiegando di aver subito due perdite durante l'ultimo anno. Ha descritto come si sia sentita in quei momenti, parlando di un periodo difficile e di come abbia affrontato le difficoltà legate alla gravidanza. La donna ha raccontato il suo vissuto senza entrare in dettagli medici o personali approfonditi.

Valeria Bigella racconta sui social il suo percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), rivelando di aver subito due perdite nel corso dell'ultimo anno. Legata da tempo al giocatore di basket Riccardo Moraschini, ha ripercorso i momenti complessi e le prove fisiche ed emotive vissute nel tentativo di diventare madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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