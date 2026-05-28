Nel 2017, Valeria Bigella ha partecipato a Temptation Island con il suo allora fidanzato. La coppia ha deciso di abbandonare il programma insieme, ma la relazione è terminata poco dopo. Di recente, Bigella ha condiviso di aver avuto una gravidanza durante quel periodo, descrivendo la situazione come felice, ma senza ulteriori dettagli.

Valeria Bigella nel 2017 ha partecipato a Temptation Island insieme all'allora fidanzato Andrea Bruno, i due decisero di lasciare insieme il programma ma la relazione non durò a lungo. In questi anni la Bigella ha ritrovato l'amore ed è molto felice, ospite del podcast 1% Donne ha fatto sapere che lei e il compagno stanno provando ad avere un figlio ma hanno dovuto fare i conti con dolorose delusioni. L'ex volto di Temptation Island ha svelato che era riuscita a rimanere incinta qualche mese fa, lo hanno scoperto il 31 dicembre ed erano felicissimi. In preda all'entusiasmo rivelarono la dolce attesa ai familiari, due mesi dopo però alla coppia è crollato il mondo addosso quando hanno scoperto che avevano perso il loro bambino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Temptation Island, la dolorosa rivelazione di Valeria Bigella: “Ero rimasta incinta, eravamo felici ma…”

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