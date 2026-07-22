Valentino Rossi ha dichiarato di tifare per Kimi, affermando che la Ferrari rappresenta una religione in Italia. Durante un evento a Bologna, il campione ha spiegato che, pur riconoscendo l’importanza della scuderia, il suo sostegno va ai piloti. Rossi, con nove titoli nel motomondiale, ha commentato la passione italiana per la Ferrari e ha specificato il suo preferito tra i piloti di Formula 1.

Bologna, 22 luglio 2026 – “La Ferrari in Italia è come una religione, ma io tifo i piloti e per questo ora faccio il tifo per Kimi”. La voce è quella di Valentino Rossi, 9 titoli nel motomondiale e indiscussa leggenda della MotoGP. Rossi incorona in questo modo Andrea Kimi Antonelli, il pilota bolognese che compirà 20 anni il prossimo 25 agosto. In un’intervista a Sky l’idolo delle due ruote ha espresso la sua ammirazione per il fenomeno del volante, che vincendo anche il GP del Belgio ha rafforzato la sua posizione di leader del mondiale di F1. " Antonelli è un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale di Formula 1 negli ultimi 70 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Valentino Rossi incorona Antonelli: “La Ferrari è una religione, ma io tifo per Kimi”

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