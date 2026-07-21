Valentino Rossi non ha dubbi | Tra la Ferrari e Antonelli io tifo Kimi

Valentino Rossi ha dichiarato di tifare per Kimi Raikkonen tra i piloti di Formula 1, escludendo la Ferrari e Antonelli. Ha spiegato che, sebbene la Ferrari abbia un ruolo molto importante in Italia, il suo supporto va principalmente al pilota finlandese. Rossi ha espresso il suo orientamento di tifoso, sottolineando di preferire il driver rispetto alla scuderia. La sua dichiarazione si riferisce alla stagione attuale di Formula 1.

"Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia. E' come una religione, ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi". Valentino Rossi, in un'intervista a Sky, ha espresso la sua ammirazione per il pilota bolognese che vincendo anche il GP del Belgio ha rafforzato la sua posizione di leader del mondiale di F1. "Antonelli è un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale di Formula 1 negli ultimi 70 anni. Per questo sarebbe qualcosa di davvero speciale", ha concluso Rossi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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