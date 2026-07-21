Valentino tradisce la Ferrari per Antonelli | Quest' anno faccio il tifo per Kimi

Valentino Rossi ha annunciato di sostenere Kimi Antonelli invece della Ferrari durante questa stagione. Ha spiegato che, considerando il ruolo della Ferrari in Italia, la decisione non è facile, ma ha scelto di fare il tifo per Antonelli. Rossi ha espresso che la Ferrari rappresenta molto nel paese, ma ha preferito supportare il giovane pilota. La sua preferenza si concentra ora su Antonelli, lasciando da parte il marchio Ferrari.

Ferrari o Kimi Antonelli? Scelte difficili per il Dottore, di questi tempi. Ma Valentino Rossi sa anche farsi coraggio e dice: “Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia. È come una religione, ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi”. Vale, nove volte campione del mondo della MotoGp, simbolo di un'Italia che ha vinto e conquistato il mondo, ha rilasciato un’intervista a Sky. Per parlare di tutto, anche di quello che idealmente potrebbe essere il suo erede nel motorsport. Kimi, ha detto ancora Valentino, “è un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale F1 negli ultimi 70 anni”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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