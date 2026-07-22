Val di Mello camminata metabolica Protagonisti 55 non udenti
A Val di Mello si svolge una camminata metabolica con la partecipazione di 55 persone non udenti. Giuseppe Fidelio, trainer e originario della zona, ha portato questa attività in provincia nel febbraio dell’anno precedente.
Giuseppe Fidelio, professione trainer e valtellinese d’adozione, nel febbraio dello scorso anno ha "importato" in provincia la camminata metabolica. "È una tecnica a ritmo sostenuto alternata a esercizi posturali, respirazione e tonificazione con l’ausilio di una speciale banda rigida - spiega - Le sessioni si svolgono nei parchi e il trainer impartisce lezioni e motivazione in tempo reale tramite cuffie wireless". L’allenamento-novità ha presto incontrato il favore di decine e decine di persone che lo praticano con costanza e soddisfazione, ma ciò che è riuscito a mettere a segno Fidelio nelle scorse settimane è stato, per sua stessa ammissione, "uno dei momenti più gratificanti della mia carriera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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