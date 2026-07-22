Giuseppe Fidelio, professione trainer e valtellinese d’adozione, nel febbraio dello scorso anno ha "importato" in provincia la camminata metabolica. "È una tecnica a ritmo sostenuto alternata a esercizi posturali, respirazione e tonificazione con l’ausilio di una speciale banda rigida - spiega - Le sessioni si svolgono nei parchi e il trainer impartisce lezioni e motivazione in tempo reale tramite cuffie wireless". L’allenamento-novità ha presto incontrato il favore di decine e decine di persone che lo praticano con costanza e soddisfazione, ma ciò che è riuscito a mettere a segno Fidelio nelle scorse settimane è stato, per sua stessa ammissione, "uno dei momenti più gratificanti della mia carriera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Val di Mello, camminata metabolica. Protagonisti 55 non udenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Escursionista si infortuna in Val di Mello e finisce in ospedaleUn'escursionista di 23 anni è rimasta ferita mentre si trovava su un sentiero nella Val di Mello.

Il Festival Treccani della Lingua Italiana per la prima volta in Val Seriana: Gromo e Clusone protagonistiIl Festival Treccani della Lingua Italiana si svolge per la prima volta in Val Seriana, con tappe a Gromo e Clusone.

Argomenti più discussi: Val di Mello, camminata metabolica. Protagonisti 55 non udenti; Le passeggiate per godersi l’estate evitando l’afa; Gite in Lombardia tra cascate e laghi: i luoghi da sogno per i bambini dove ora serve il ticket.

Val di Mello Winter Trail 2025: scatenate l'inverno!Prima terra promessa dell’arrampicata e del suo Nuovo Mattino, poi paradiso (anche un po’ inferno…) degli skyrunners del Trofeo KIMA, adesso - o meglio da cinque anni a questa parte - mecca dei ... sportmediaset.mediaset.it